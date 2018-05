Fête du Travail : Khady Diop Sow plaide pour une meilleure prise en charge des employés

A l’occasion de la célébration de la fête du travail célébrée ce 1er Mai, la responsable politique des Parcelles Assainies, Khady Diop Sow a plaidé pour la cause des employés. La responsable par ailleurs directrice de ESF demande plus de considération à l’endroit des employés au sein des entreprises. Elle procédait à une cérémonie de remise de cartes de prise en charge médicale, une occasion selon elle de montrer aux autres employeurs que l’entreprise est une famille et seul le bon climat social peut contribuer à un essor financier de l’entreprise…