Fête du 4 Avril : Le Président Sall pour une parfaite organisation des prises d'armes et des défilés civils et militaires sur l'ensemble du territoire national

Le Président Sall en conseil des ministres sur la célébration du 59ème anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté internationale, le 04 avril 2019, placée sous le thème : « Forces de Défense et de Sécurité : un exemple dans l’éducation à la citoyenneté et à l’unité nationale » s’est félicité du choix du thème au regard de l’impératif de renforcer l’instruction civique, la discipline nationale et, surtout, notre engagement patriotique quotidien au service de la consolidation de la République et de la Nation. Il a demandé au Gouvernement de prendre toutes les mesures idoines, en rapport avec les autorités administratives déconcentrées, les collectivités territoriales et les forces de défense et de sécurité, pour une parfaite organisation des prises d'armes et des défilés civils et militaires sur l'ensemble du territoire national.

Pour finir, le Chef de État a informé qu’une prise d'armes suivie d’un Grand défilé sera organisée sous sa présidence, sur le Boulevard du Général De Gaulle à Dakar.