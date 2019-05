Fête du 1er mai / Le SNTPT demande son implication dans les réformes engagées par la Poste

Le nouveau directeur général de la Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, n’a pas encore pris service. Ce qui n’empêche pas les travailleurs de la boîte d’étaler en cette fête du 1er Mai, un certain nombre de doléances. En effet, Ibrahima Sarr, Secrétaire Général du comité sectoriel du Syndicat National des Travailleurs des Postes et Télécommunications (SNTPT) et ses camarades veulent une implication des travailleurs dans les réformes engagées par l’Institution. Ils ont aussi demandé au niveau DG une certaine ouverture...