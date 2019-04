Fête du 04 avril : Kolda célèbre le 59e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

À l’image du pays, la région de Kolda célèbre aussi le 59e anniversaire du Sénégal à la souveraineté internationale ce 04 avril 2019 au boulevard Bouna Kane.



Après, la revue des troupes par le gouverneur de région Ousmane Kane et du colonel de la zone militaire Numéro 06 et la décoration des militaires, le défilé a démarré.



Au premier galop, il y a eu une démonstration d’armes devant les autorités militaires et civiles suivie aussitôt après par un défilé motorisé de l’armée. Ensuite, ont suivi les taxis-motos jakarta par une démonstration avec des gilets. Et tout ceci au rythme de la fanfare militaire pour animer le défilé.



À cette occasion, la République sœur de la Guinée Bissau a été invitée pour marquer certainement les relations d’amitié et diplomatiques entre le Sénégal et cette République.



Après, l’inauguration du défilé par l’armée, il s’en est suivi celui des civils, notamment celui des écoles publiques et privées (primaire, moyen et secondaire) de l’enseignement français et des arabisants.



Pour rappel, le thème de cette année est « Forces de défense et de sécurité : un exemple dans l’éducation à la citoyenneté et à l’unité nationale ».



La règle n’a pas été dérogée cette année encore où toutes les communes ont célébré la fête nationale de l’indépendance dans le monde rural, notamment à Mbourouco, Mampatim entre autres...