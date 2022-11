Fête de la Toussaint au cimetière de Bel Air : gros moments de recueillement des fidèles

Au Sénégal, le 1er novembre, jour de la Toussaint, est un jour férié. Les chrétiens du monde se rappellent ainsi les saints connus et inconnus des siècles passés et de notre temps. La Toussaint est une occasion importante du calendrier traditionnel chrétien, qui est observée par des millions de croyants à travers le monde . Ainsi, à l'occasion de cette fête, les fidèles chrétiens se rendent en masse dans les cimetières de Bel Air et de Saint Lazare pour se recueillir auprès de leurs proches défunts.

En effet, la Toussaint est une fête catholique, célébrée le 1ᵉʳ novembre, au cours de laquelle l’Église catholique honore tous les saints, connus et inconnus. La célébration liturgique commence le soir du 31 octobre et se termine à la fin du 1ᵉʳ novembre.

Ainsi, cette fête est communément appelée « fête des morts » par la plupart des fidèles qui font une confusion. En fait, cette célébration précède d’un jour la Commémoration des fidèles défunts, dont la solennité a été officiellement fixée au 2 novembre et puisque ce jour (1er novembre) est décrété jour férié, les fidèles en profitent pour faire leur visite aux cimetières. C’est la raison pour laquelle certains la confondent avec la fête des défunts...