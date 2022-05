Fête de la Korité à Kolda : culte du travail et méfiance des réseaux sociaux au menu du sermon de l’Imam Râtib de la grande mosquée.

Le culte du travail et la méfiance des réseaux sociaux ont été au menu du sermon de l’Imam Thierno Alassane Sall de la grande mosquée. Après avoir dirigé la prière de la Korité ce lundi 2 mai 2022, l’Imam a invité les musulmans à craindre le Tout Puissant en s'adonnant aux préceptes religieux. Selon lui, il n'existe qu'un seul Dieu que les fidèles doivent adorer, le Maître des cieux et de la terre.



Dans la foulée, il a appelé les jeunes et les responsables au travail bien accompli avec maîtrise. Ainsi, l'honnêteté doit être au coeur de ce travail qui sera béni et récompensé ensuite par Allah. Revenant sur les réseaux sociaux, il estime qu'il faut se méfier de leurs méfaits. Les jeunes doivent savoir qu'ils sont responsables et c'est pourquoi il faut utiliser les NTIC à bon escient.



Dans cette même optique, le maire de la commune, Mame Boye Diao, invite les citoyens à en faire de même. À ce titre, il précise : " je me retrouve dans le sermon de l'Iimam qui doit servir d'exemple. Et je pense que chacun doit maîtriser son domaine de compétence pour le bien-être des populations."



L'Imam, à la fin de son sermon, a prié pour la paix, la stabilité et le développement du pays...