Fête de l'indépendance de la France au Sénégal : Le gouvernement fortement représenté

Propre à la tradition Française, la cérémonie du 14 juillet, marquant la fête de l'indépendance de la France a été célébrée, hier, Samedi 13 juillet à la Résidence de l'Ambassade de France à Dakar. C'est une forte délégation de ministres conduite par la ministre de la jeunesse, de la culture et du Sport, Mme Khady Diéne Gaye qui a été dépêchée. Il s'agit entre autre du ministre de l'Agriculture M Mabouba Diagne, du ministre de la Santé, Ibrahima Sy, mais également des Directeurs, Mme Aissatou Mbodji, Directrice de la DER, du Directeur du Grand Théâtre, Serigne Fall Gueye, le directeur du Cesti, Mamadou Ndiaye, Mme Penda Mbow, de l'architecte ,Pierre Goudiaby Atépa, pour ne citer que ceux là.



L'ambassadrice de la France au Sénégal, Mme Christine Fages s'est dit fiére d'etre une femme à occuper ce poste important et de célébrer pour la premiere fois la fête nationale au Sénégal, en tant qu'ambassadrice.

Le chœur des enfants de l'École Aimé Césaire a ouvert la cérémonie par une interprétation remarquable des hymnes nationaux de la France et du Sénégal.



Enfin, la fête a été rehaussée par la présence de la star du football français , Aurélien Tchouameni, en vacances au Sénégal après leur élimination à l'Euro.