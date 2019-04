Fête de l’indépendance : Pape Diouf honore les sénégalais de Suisse

Au lendemain de la 59ème fête de l'indépendance de la République du Sénégal, Pape Diouf donnait pour la première fois un concert à Genève. Un moment historique, d'autant qu'il s'agissait de faire retrouver les fibres nationales à cette diaspora si lointaine et si proche qui a définitivement "Le Sénégal au coeur" pour reprendre le titre du livre du chef de la Magistrature suprême du pays.



L'artiste sénégalais Pape Diouf et la "Génération consciente" ont apporté du baume au cœur des Sénégalais vivant en Suisse et en France voisine dont beaucoup sont restés toute la matinée du 04 avril 2019 à suivre le beau défilé militaire et civil marquant la célébration du 59ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal. La Suisse n'était pas dans le trajet de la tournée de l'artiste, mais contacté par M. Ndiarka Seck, un des fils de Mada Seck (ancien de la radio sénégalaise) et l'association Jappo Sénégal, l'artiste a donné son accord avec ses mots qu'il rapporte au Soleil de Dakar : " Je leur ai dit que je viendrai et même si vous n'aviez pas les moyens de payer mon cachet et faire face à l'organisation, je sortirais l'argent de ma poche pour vous aider à fêter dignement la fête nationale." Un pari audacieux qui sera finalement très fructueux car "les Sénégalais ont démontré qu'ils aimaient leur pays et qu'ils aimaient aussi ma musique", s'est réjoui Pape Diouf qui poursuit son chemin en Belgique, en Allemagne, aux Etats-Unis, avant de revenir au Sénégal pour repartir sur d'autres horizons.



Le théâtre de la Madeleine qui accueillait l'évènement se remplissait minute après minute comme si l'ambiance assurée par l'artiste et son groupe attirait comme un aimant certains sénégalais qui étaient encore chez eux ou sur la route pour rejoindre Genève. C'est enfin dans une salle très belle que des compatriotes sapés comme les grands jours de fête au pays, oubliant le stress de la vie occidentale, ont communié avec Pape Diouf. Ce dernier, de sa belle voix qui rappelle les envolées d'un Youssou Ndour, a tenu en haleine son public. C'est vers 1heure et demie du matin que le concert prit fin.



Malgré la fatigue, l'artiste a ouvert sa loge pour recevoir les délégations sénégalaises venues de loin, le saluer et prendre des photos pour immortaliser ce moment. Un des organisateurs, ému, annoncera au micro que désormais: " Pape Diouf est l'Ambassadeur de l'association And Jappo Suisse" sous un tonnerre d'applaudissements. Cette structure, a rappelé son Président Lamine Dianko, a pour objectifs entre autres: Union fraternelle entre les ressortissants (Sénégalais en particulier et même Africains). Entre-aide, échanges et orientations. Organisations de cours (arabes) pour les enfants des immigrés le désirant. Humanitaire au profit des nécessiteux en Afrique ( Communautés, Hôpitaux, Écoles). Organisation d’activités ayant pour but de raffermir les liens entre les Sénégalais et les autres ressortissants africains en Suisse. Intervenir en cas de problèmes sociaux par exemple: Lors d'un décès, organiser le rapatriement des corps pour les familles en difficulté.



L'association a promis d'annualiser ce rendez-vous avec Pape Diouf et son orchestre.





El Hadji Gorgui Wade NDOYE -