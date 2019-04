Fête de l’indépendance : Macky Sall promet de meilleures conditions aux militaires

Les forces de sécurité et de défense du Sénégal, peuvent nourrir l’espoir de lendemains meilleurs, mais aussi de meilleures conditions.

Le président de la République dans ses propos tenus à la fin du défilé de la Fête de l’indépendance de notre pays, leur en a fait la promesse. Macky Sall qui a présidé le défilé civil et militaire leur a réitéré sa ‘’ferme volonté de poursuivre l’équipement et le relèvement du moral, par la revalorisation de la condition militaire’’.



Il a, dans la même lancée, dit être, ‘’totalement satisfait de l’organisation et du bon déroulement du défilé qui révèle encore une fois la cohésion du peuple et la performance de notre outil de défense nationale’’. Une occasion qu’il a mise à profit pour décerner son satisfecit aux organisateurs de cette fête. ‘’Aujourd’hui, encore une fois, nous avons eu un défilé impeccable. Cette réussite est le fruit de la minutie et de la rigueur dans la préparation et dans l’organisation. C’est pourquoi il a félicité le Général chef d’Armée, Cheikh Guèye, Chef d’État major général des Armées (Cemga), le Général de division, Haut commandant de la Gendarmerie nationale, le Général, Cheikh Sène; le Commandant de la Zone N°1, Colonel Tamba en charge de l’organisation du défilé’’.



Des remerciements ont été également exprimés à l’endroit du Directeur général de la Police nationale (Dgpn) ainsi que tous les commandants de forces. Macky Sall qui avait à ses côtés des homologues qu’il avait invités pour son investiture et sa prestation de serment, a aussi dit être ’’rassuré par la cohérence de notre concept de défense qui repose sur la globalité. Il n’est pas que militaire, il implique la coopération entre les unités et les différentes composantes de nos forces de défense et de sécurité’’.