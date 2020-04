Fête de l’indépendance : Macky Sall plaide pour un nouvel ordre mondial.

Produire plus et mieux, c'est la plaidoirie du président Macky Sall pour être moins dépendant du marché extérieur. Le chef de l’État dans son adresse à la nation dans ce contexte marqué par la pandémie du coronavirus est revenu sur la vulnérabilité du pays face à certaines crises d’où l'idée de faire la promotion du panafricanisme, de l’unité africaine. Un impératif de premier ordre selon lui, pour replacer le continent dans la gouvernance mondiale.

En effet, rappelle le président, cette crise du covid-19 renseigne à quel point les économies des plus faibles peuvent être les plus affectées. Il plaide pour un meilleur partenariat des échanges bilatéraux en invitant à l'annulation de la dette publique. Un classement de l’ordre des priorités avec en toile de fond, l'avénement d'un nouvel ordre mondial où l'humain sera placé au cœur des préoccupations...