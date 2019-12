Fête de l'excellence à Ndiaganiao : Les abris provisoires et un deuxième lycée parmi les doléances soumises à la Marraine.

Directrice du centre national de formation des Techniciens des Pêches et de l'aquaculture, responsable apériste, le docteur Téning Sène était encore au chevet de l'éducation. En effet elle a parrainé la première édition de la journée de l'excellence du lycée Ndiouma Cor Faye de Ndiaganiao. À l'occasion de cette journée, d'importants lots dont des tablettes ont été offerts aux élèves ayant une moyenne supérieure à 13/20 et à ceux admis au BAC avec mention. L'objectif étant de booster les performances scolaires des élèves. Occasion saisie par les responsables de l'école pour aborder la questions des abris provisoires et le nombre pléthorique d'élèves (1700) que le lycée ne peut plus contenir. Ce qui prouve la nécessité de l'implantation d'un deuxième lycée. Des doléances que la marraine a jugé légitime tout en précisant que l'État du Sénégal a un vaste chantier dans le Pse, réservé à la modernisation de l'école. Ainsi le gouvernement a prévu d'augmenter les salles de classes à Ndiaganiao...