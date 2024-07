Fête de l'Indépendance de la France : " Nous saluons l'hospitalité française qui facilite l'intégration sociale des ressortissants Sénégalais" (Khady Diene Gaye, Ministre)

Ministre de la jeunesse, de la Culture et des sports, Mme Khady Diene Gaye a représenté le gouvernement du Sénégal, lors de la cérémonie marquant la fête de l'indépendance de la France, ce samedi 13 juillet à la Résidence de l'Ambassade de France au Sénégal.



Lors de son discours, Mme la ministre est revenue sur les relations bilatérales entre la France et le Sénégal marquées par de nombreuses réalisations, des soutiens sur tous les plans, culturel, sportif pour ne citer que ceux-là.



En effet, a ajouté la ministre de la jeunesse, de la culture,et des sports, " dans la vie d'une nation,la célébration de la fête de l'Indépendance revêt une importance capitale. Non seulement, elle constitue un moment de réjouissance et de commémoration autour d'un idéal commun mais elle compte également mener une analyse sur le passé et sur le présent afin de tracer des voies vers un avenir meilleur", déclare-t-elle.



"Nous saluons l'hospitalité française qui facilite l'intégration sociale de nos ressortissants Sénégalais. Dans le même sillage, la communauté Française établie au Sénégal bénéficie, elle aussi d'un niveau d'intégration fort appréciable et soutient les acteurs économiques, les touristes, et les retraités venus s'installer au pays de la Téranga, notamment sous le soleil enchanteur de la petite côte d'où je suis originaire", a-t-elle soutenu.