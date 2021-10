Sous l'égide du ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, l'Office National des Pupilles de la Nation, a organisé ce mardi la fête de l'exellence distinguant les enfants mineurs, des personnes victimes d’accidents graves ou de catastrophes dont l’Etat accepte la prise en charge ou en cas d’engagement de sa responsabilité.



Au total, ce sont 403 pupilles admis aux examens qui ont été récompensés au regard de leurs performances à l'école, mais aussi de leur comportement exemplaire. Ainsi, 231 kits scolaires ont été remis aux pupilles admis au BFEM et au CFEE et 172 ordinateurs remis aux pupilles admis au BAC.



Présidée par le représentant du ministère de la femme, de la famille et de la protection des enfants, M. Mame Ngor Diouf, la cérémonie s'est également déroulée sous la présence du directeur de l'ONPN, de Amy Sarr Fall, du général Mamdou Seck connu à travers son soutien aux enfants orphelins et d'autres personnalités...