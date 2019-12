Fête de Noël : Le message d'Idrissa Seck à la communauté chrétienne.

Idrissa Seck, candidat malheureux à la dernière présidentielle au Sénégal est sorti de son mutisme, pour s'adresser à la communauté chrétienne, à l'occasion de la fête de Noël.



C'est en ces termes postés sur sa page Facebook que le leader du parti Rewmi s’est adressé à la communauté chrétienne : "En ces moments de prières et de réjouissance à l'occasion de Noël, j'adresse mes meilleurs voeux à tous nos compatriotes chrétiens d'ici et d'ailleurs".



Idrissa Seck n'a également pas manqué de prier pour que "la paix et la stabilité dans la prospérité partagée accompagnent la marche de notre pays et du continent".