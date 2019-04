Festival "We eat Africa" : Les qualités culinaires féminines au menu

Dakar célèbre la gastronomie à travers le festival dénommé "We eat Africa". L'idée est de promouvoir les différentes cultures culinaires de l’Afrique. Le festival qui en est à sa deuxième édition, met à l'honneur les femmes culinaires. Ce, dans le but de démontrer que l'entrepreneuriat féminin est compatible avec une vie de famille. Au cours de ce festival, des chefs de renommée internationale rencontreront les festivaliers autour d’ateliers culinaires, conférences et séances de dégustation dans lesquels ils partageront leur expérience.