Festival RIBIDION 2019 : Vivez les moments forts de la prestation de Pape Diouf à la place de la nation.

Il n'a pas été choisi au hasard pour animer le Festival RIBIDION 2019 initié par la Mairie de Dakar en partenariat avec SD CONSULTING. Le leader de la génération consciente, comme à ses habitudes, a fait le spectacle à la place de la Nation sous la présence effective du maire de la ville de Dakar, Soham El Wardini et de Bamba Fall, maire de la médina. Le public a été bien servi avec les prestations de certains artistes comme Pape Ndiaye Thiopet, Hamdel Lô, Mbathio et l'incontestable et le talentueux enfant de Pikine, Pape Diouf... Dakar actu vous propose de revivre les moments forts de cet événement qui a été jugé satisfaisant et bien réussi.