Festival "RIBIDION 2019" : Pape Diouf promet du spectacle "sons et lumières" à la Place de la Nation...

Il ne reste plus que quelques heures pour que 2019 soit rangée aux oubliettes. Il sera donc heureux pour les sénégalais de la terminer en beauté et de bien débuter la suivante.

La ville de Dakar donne ainsi l'opportunité à la jeunesse en particulier, de vivre ces moments de joie avec le leader de la "Génération Consciente" qui promet ce soir du spectacle "sons et lumière" à la Place de la Nation. La ville de Dakar, initiant le "Festival RIBIDION", a voulu attirer l'attention sur le concept "Dakar, ville propre" pour amener la conscience citoyenne à s’impliquer dans la gestion de la ville de Dakar et à participer pleinement à sa propreté. Pape Diouf, le leader de la "Génération Consciente" apprécie à sa juste valeur cet acte de la Mairie de Dakar à travers la personne de Soham El Wardini et appelle la jeunesse à être consciente des enjeux et défis de développement qui attendent la nation.