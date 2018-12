Festival Pencüm Niani2018 : « Faire de Koumpentoum la convergence culturelle de la région orientale et du Sénégal » (Omar Sy, président du Conseil départemental de Koumpentoum)

Le président du Conseil départemental de Koumpentoum, M. Oumar Sy, a relevé le grand défi d’organiser à nouveau, le Festival Pencüm Niani, quatrième du genre. Le bébé grandit et a presque fini de s’installer dans l’agenda culturel du Sénégal. Après avoir remercié, tous les partenaires du festival, notamment le Ministère de la culture, la SN HLM, la Fondation SONATEL, la CMU, Dakaractu…, il a rendu un vibrant hommage au peuple du Niani et au parrain de l’édition, M. Mamadou Kassé, DG de la SN HLM et président du mouvement « And Sampaat MACKY ». Il a cependant lancé un appel pour « faire de Koumpentoum la convergence culturelle de la région orientale et du Sénégal »