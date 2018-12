Festival Pencüm Niani 2018 : Des animaux examinés et vaccinés lors d’une consultation gratuite.

À sa 4ème édition, le festival qui revêt un caractère culturel certain, porte sur le thème "la culture des mandingues du Niani."



Des chevaux, ânes et autres bovins ont été consultés gratuitement dans le cadre de ce festival.



Organisée à l’initiative de l’adjoint du chef de service départemental de l’élevage de Koumpentoum, cette journée de consultation gratuite des animaux a été présidée par le préfet de Koumpentoum.



Une occasion qui sera saisie pour tenir un forum afin de discuter des relations souvent heurtées entre agriculteurs et éleveurs, et de les sensibiliser sur la transhumance, sachant que Koumpentoum est une zone de prédilection pour la transhumance...