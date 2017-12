Festival Mouvement Yéwoulène de Saint Louis : Les jeunes veulent restaurer les valeurs sociales par des actions concrètes

Des jeunes élèves et étudiants ressortissants de Saint-Louis veulent prendre en charge le devenir de cette ville si chère à leurs coeurs.

C'est dans cette optique qu'ils comptent organiser un événement denommé Festival Miroir de Saint-Louis, pour sensibiliser les populations de la ville tricentenaire sur les attitudes citoyennes à adopter pour restaurer les valeurs sociales.



Pendant 72 h, différentes activités culturelles, humanitaires et pédagogiques seront developpées par ces jeunes qui veulent éveiller les consciences sur les problèmes que rencontre la commune de Saint-Louis, notamment l’insalubrité et l’érosion côtière.

L'événement se déroulera du 22 au 24 décembre 2017 avec une caravane qui va sillonner toute la ville...