Festival Chant des Linguère 2019 : Coumba Gawlo pour une meilleure considération du statut de la femme africaine

Afin de recadrer et de rehausser le statut de la femme dans la société africaine, le festival chant des linguère est initié par la diva de la musique sénégalaise. Pour sa deuxième édition, Coumba Gawlo Seck s'est penchée sur le thème du dividende démographique, de l'autonomisation de la femme et de la fille. Une manière pour elle de refléter et de récompenser la bravoure de la femme, mais aussi de l'aider à se défendre contre toutes sortes de maltraitances qu'elles subissent constamment dans la société africaine. D'ailleurs, une dizaine d'entre elles, les plus performantes dans le développement, vont être honorées à l'occasion de la soirée de gala qu'elle organise le samedi prochain au King Fahd Palace. Toutefois, des panels et rencontres seront au menu pour ainsi débatte sur la manière d'améliorer la situation de la femme pour qu'elle soit autonome vers un lendemain meilleur. Le festival chant des linguère prendra fin avec un grand concert populaire qui fera vibrer la banlieue dakaroise avec comme invités, Titi du Sénégal, Torodo du Niger, Pamika la star du Burkina Faso, Ouleya Mint Amartichitt de la Mauritanie, Josey de la Côte d'Ivoire et Assetou Niamé du Mali.