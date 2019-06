Fermeture du pont de Farafégny à partir de ce 15 juin 2019 jusqu'au 30 de ce mois.

Six mois après son inauguration par les deux chefs d'État, le président de République Macky Sall et son homologue de la Gambie Adama Barrow, le pont de la Sénégambie sera fermé à partir de ce samedi 15 juin 2019 et ce jusqu'au 30 de ce mois.

Cette fermeture est liée à des travaux de finition qui vont permettre à terme aux gros porteurs, de pouvoir emprunter l'infrastruture.

Le Ministère gambien des Transports procède à partir de demain et jusqu'au 30 juin, aux travaux des rampes d'accès. Ainsi dans le souci d'atténuer les désagréments pour les voyageurs, la voie maritime a été renforcée et le ferry va assurer le transport des usagers vers l'autre rive du fleuve jusqu'à la réouverture prévue dans 15 jours.