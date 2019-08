Fermeture du marché Sandaga: La mésentente entre commerçants et autorités plombe le processus (Reportage)

Marché Sandaga, ce 30 août.

Dans le décor habituel de cet espace économique, tabliers et commerçants vaquent tranquillement à leurs occupations, comme si aucune menace de déguerpissement ne pesait sur eux, aujourd’hui. Mais peut-être aussi la nouvelle du report leur était parvenue.



En effet, le plan de recasement de ces derniers notamment sur les sites retenus dont le Champ de course et le centre commercial Djily Mbaye n’avait pas reçu l’approbation des deux parties. d’autant que les travaux d’aménagement n’étaient pas terminés. Les occupants de Sandaga évoquent un certain nombre de manquements qui imposent, jugent-ils, des concertations inclusives avant de pouvoir libérer l’espace dans les meilleures conditions.



L’autre affaire qui fait l’objet d’un désaccord entre les parties, serait la maquette de réhabilitation du marché. Deux (2) ont été planifiés, mais les commerçants mettent en exergue la leur qui, selon eux, prend l’ensemble des préoccupations du marché et coûte moins cher.



L’État est aujourd’hui invité par ces commerçants à une plus grande ouverture dans les négociations. Appel auquel les autorités semblent avoir positivement répondu en repoussant ultérieurement la fermeture du marché Sandaga, le temps de privilégier les discussions...