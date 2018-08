Fermeture du campus social de l’UCAD : les étudiants obligés de plier bagages

Le campus social de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar ferme ses portes ce vendredi à partir de 18h. Les étudiants qui sont généralement à la FASEG et à la faculté des Lettres et sciences humaines( Flsh) demeurent les plus touchés par cette situation. Ils sont en période d’examen, et par conséquent, auront besoin de logements pour mieux faire leurs révisions. Cependant, ils invitent les autorités chargées de la question à trouver des solutions avec le service pédagogique pour une bonne prise en charge.