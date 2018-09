Fermeture du Pont Faidherbe dans la nuit du dimanche au lundi : Le Préfet de Saint-Louis invite les populations à une meilleure compréhension de la situation

Les populations de Saint-Louis et autres usagers du pont Faidherbe vont connaitre quelques désagréments au niveau de la traversée. Dans nuit du 16 au 17 septembre jusqu’à 02 heures du matin, le pont sera fermé sur arrêté préfectoral pour des besoins d’une opération d’ouverture et de fermeture de la travée tournante.



Ainsi, le préfet de Saint-Louis, Mme Mariama Diawara, qui a décidé d’interrompre la circulation pour les véhicules et les personnes, invite les populations à une meilleure compréhension de la situation. Cela, compte tenu de ces travaux de grande envergure.



Cette opération annuelle va prendre quelques heures aux techniciens de l’Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE) qui vont procéder au détachement de la travée tournante des autres arches pour permettre aux bateaux de passer sans difficultés sous le pont.



Pour éviter des désagréments surtout sur le plan sanitaire en cas d’évacuation des malades vers le Centre hospitalier régional, les autorités locales ont annoncé que toutes les dispositions seront prises pour parer à toute éventualité. Déjà, au niveau des deux rives du côté de Sor comme de l’île, les éléments de la marine seront en permanence sur le plan d’eau pour faciliter la tâche aux blouses blanches.



Sur le plan commercial, les chauffeurs de taxi vont garder leur mal en patience et attendront la fin des travaux pour poursuivre leurs activités.



Ce cas de force majeur est absolument nécessaire pour la survie de l’arche mécanique du pont car si cette opération n’est pas respectée par les techniciens, cette partie risquerait de se gripper et pourrait provoquer des blocages au moment où des bateaux voudraient traverser pour aller en mer.