Fermeture des établissements scolaires et universitaires pour cause de Covid : La fédération des associations des parents d’élèves de l’enseignement privé à leur rescousse

La fermeture des établissements scolaires et universitaires, pour cause du COVID-19, a fortement impacté leur rendement. À cet effet, la fédération des associations des parents d’élèves de l’enseignement privé du Sénégal vole à leur rescousse. Composée de l’Union Nationale des Associations des Parents d’élèves de l’Enseignement Catholique du Sénégal (UNAPECS), de la Fédération Nationale des Associations de Parents d’Elèves de L’Enseignement Privé Laïc (FNAPEEPLA) et enfin de la Fédération Nationale des Associations de Parents d’Elèves du Franco-Arabe(FENAPEPFA). ils ont demandé aux parents d’élèves de se soumettre au paiement des scolarités. « En inscrivant nos enfants en début d’année scolaire et universitaire, nous étions loin de penser qu’une catastrophe allait survenir et nous mettre dans la situation actuelle. Mais, l’inscription reste un engagement annuel dont nous avons le choix de payer soit en une seule ou en plusieurs tranches, selon les dispositions établies par les établissements. C’est pourquoi, une fois les formalités d’inscription accomplies, notre devoir est de payer toute l’année scolaire et universitaire, afin que le patronat puisse supporter les charges dont la plus grande part revient aux paiements des salaires du personnel », se convainc l’association. « Nous savons que de nombreux établissements privés d’enseignement supportent déjà difficilement les charges salariales et locatives. Cette crise sanitaire ne fait qu’empirer la situation de trésorerie de ces établissements, à tel point que le paiement des salaires devient difficile sans l’encaissement des scolarités. Compte tenu du contexte économique défavorable qui prévaut, nous demandons aux responsables des établissements privés d’enseignement de bien vouloir tolérer le retard des paiements de scolarités », ont-ils enfin suggéré.