Fermeture des bars : Les professionnels dénoncent une mesure à 2 variables (Reportage)

La fermeture des bars décidée par les autorités administratives dans le but de freiner la propagation de la Covid-19 inquiète le syndicat national des exploitants de bars-restaurants et activités de loisirs du Sénégal (SYNABRALS).



Les professionnels confient éprouver d’énormes difficultés avec cette nouvelle décision prise par les autorités compétentes. Déjà que les conséquences des 3 mois de fermeture du secteur se font toujours ressentir, disent-ils.



Aujourd’hui, ces exploitants de bars-restaurants et d’activités de loisirs soutiennent se conformer strictement aux mesures édictées par les spécialistes.



Il ne manquent pas cependant de dénoncer un poids, deux mesures dans la démarche des autorités...