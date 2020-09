Fermeture de la mosquée Masjidal Salam de Pikine Ouest : une démolition totale en vue...

Les pluies torrentielles de ces derniers jours n’ont pas épargné la mosquée Masjidal Salam de Pikine Ouest.

C’est l’effondrement partiel du bâtiment qui a rassemblé en ce matin du 14 Septembre, les fidèles habitués de la mosquée.

Une motopompe avait déjà été fournie par Thierno Ba Ndom pour l’évacuation des eaux pluviales.

Mais après examen minutieux de la situation, la simple réfection de la mosquée n’est plus retenue. Selon les habitués des lieux, il est préférable de fermer temporairement la mosquée afin de procéder à sa démolition totale avant qu’un malheur ne s’y produise.

Ils ont établi un devis de 250 millions et demandent l’aide de l’État et de bonnes volontés afin de rebâtir une nouvelle mosquée où ils pourront effectuer correctement leurs prières...