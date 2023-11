Fermeture d’universités: « Tous ceux qui saccagent et brûlent sacrifient leur avenir et retardent leur insertion » (Ndèye Fatou Guissé)

Dans son intervention à l’occasion de l’examen du projet de budget du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la députée Ndèye Fatou Guissé a plaidé pour la construction d’une université à Louga.



En outre, l’honorable autorité a salué la clairvoyance de l’Etat dans le paiement des bourses même si le pays traverse un contexte où des universités sont fermées pour un moment. Elle a par ailleurs, sensibiliser les apprenants à faire preuve de dépassement et de se concentrer sur les études.



« Tous ceux qui saccagent et brûlent sacrifient leur avenir et retardent leur insertion», a dit l’honorable députée.