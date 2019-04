Ferdinand, ne renoncez pas à votre nationalité sénégalaise. Battez-vous !

Le Sénégal transcende les conflits entre sénégalais et les faits et gestes d’un compatriote quelconque, ne doivent être imputés à tout un pays.

Vous avez su prouver, dans un passé récent, votre patriotisme, avec beaucoup d’élégance, à travers le football et bien d’autres activités. Il faudra le conforter en veillant au quotidien à l’image de notre pays que vous avez beaucoup contribué à polir.



Thierno Bocoum