Femmes, victimes de violences : « Plus de 2000 cas enregistrés durant les quatre dernières années » (CLCVFF)

Combattante et militante pour l’émancipation et l’épanouissement de la femme, la présidente du comité de lutte contre les violences faites aux femmes ne compte pas baisser les bras en dépit de la persistance de cette souffrance.



Une souffrance qui a d’ailleurs montré sa gravité avec les chiffres que Penda Seck Diouf a donné lors de la cérémonie de présentation de son livre intitulé : « La violence faite aux femmes nous parle - hier et aujourd’hui ».



Selon la membre de la société civile, de 2018 à 2020, c’est plus de 2000 cas de violences faites aux femmes qui ont été dénombrés. Mais ce qu’il a lieu de faire, selon Penda Seck Diouf, c’est de mener la plaidoirie pour susciter la réaction face à ces abus...