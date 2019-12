Femmes, Paix et Sécurité en Afrique : « Les transformations institutionnelles et sociétales générées par la stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre seront consolidées » (Ndèye Saly Diop Dieng, ministre de la femme)

Venue présider l’ouverture de la réunion de consultation pour des actions fortes liées à la résolution 13-25 adoptée par 27 pays en Afrique et qui exige une implication effective de la femme dans les processus de paix continentale, le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection de l’enfance a annoncé des assurances notamment sur le conflit casamançais en se projetant dans le futur. Ndèye Saly Diop Dieng a expliqué que dans la projection du deuxième plan d’action prioritaire en cours d’élaboration, un large consensus a été réalisé sur les paramètres fondamentaux à prendre en compte. ‘’Il s’agit des menaces sécuritaires entretenues par le terrorisme international dans notre voisinage immédiat et lointain’’, a-t-elle soutenu. Le ministre a notamment rappelé la situation d’accalmie obtenue depuis 2012 dans la région naturelle de la Casamance grâce à un dialogue constructif et les investissements massifs consentis dans l’économie locale. Ndèye Saly Diop Dieng mise sur les acquis renforcés par une implication active des femmes pour l’atteinte des objectifs. ‘’Les transformations institutionnelles et sociétales générées par la stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre seront consolidées pour l’autonomisation économique des femmes’’, a-t-elle conclu.