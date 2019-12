Femmes, Paix et Sécurité en Afrique : « L’émergence est une femme » (Oulimata Sarr, Directrice Régionale ONU femme)

La directrice régionale ONU femme en Afrique de l’Ouest a estimé que l’émergence est une femme et qu’il était impossible de prétendre à la paix en Afrique sans l’implication de la gente féminine. Oulimata Sarr se prononçait à l’occasion de la réunion de consultation de la résolution 13-25 visant à accroître la participation des femmes à tous les processus de paix à travers le monde et particulièrement en Afrique. Pour étayer sa thèse, la directrice de l’ONU femme a confié que les femmes constituent 50% du capital humain en Afrique et qu’il faut impérativement les autonomiser sur le plan économique pour aboutir à la paix et la sécurité dans le continent. ‘’Nous aimerions voir beaucoup d’Etats membres de la résolution considérer leur émergence à travers les femmes, à travers une budgétisation sensible au genre’’, dira la directrice de l’ONU femme en Afrique.