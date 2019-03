Femme et politique : Le Centre de formation professionnelle de Dakar plonge la gente féminine au centre des décisions

Le Centre de formation professionnelle (Cfp) de Dakar a, comme à sa tradition, commémoré par anticipation la journée internationale de la femme. Les femmes de cet établissement ont posé le débat sur la place des femmes dans le clivage politique, animé par le sociologue Djiby Diakhaté. Dans cet établissement où l’on dénombre plusieurs filières comme la couture, la pâtisserie, la couture/ confection, la restauration, santé/hygiène, la diversification est de mise avec de nouvelles offres de formation qui sont en phase de concrétisation. Une réponse efficiente à la problématique de l’insertion et l’employabilité des jeunes. Plaçant la femme au centre de tout processus de développement, la directrice du Cfp de Dakar, Madame Niane Arame, estime qu’elle ne devrait plus être reléguée au second plan en s’affirmant dans tous les centres de décision.