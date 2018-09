Femme et développement : Des membres du mouvement "Rufisqu'elles" reçoivent une formation à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack

Des femmes membres du mouvement "Rufisqu'elles" ont parcouru 192 kilomètres, la distance qui sépare Dakar de Kaolack, pour venir se capaciter à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack. Une formation possible grâce à une collaboration entre le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack, Serigne Mboup et la présidente du mouvement "Rufisqu'elles", Madame Taurelle Madior Fall. Ainsi, beaucoup de femmes ont été formées aux techniques de transformation des produits locaux entre autres.