La présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance a fait part de ses inquiétudes sur un certain nombre de faits récents notés dans la région sud et qui menacerait le processus de paix. Prenant part à la réunion consultative sur la résolution 13-25 ouverte ce 17 décembre à Dakar, Ndèye Marie Diédhiou a déploré les cas d’assassinat, de coupeurs de voie, l’attaque du campement de pêcheurs du village de Niambalang, l’accident de mine signalé la semaine dernière qui, relève-t-elle, témoigne à suffisance de la situation précaire de la paix en Casamance. Pour la militante, dans la résolution du conflit casamançais qui a fait 824 victimes de mines dont 150 morts selon les chiffres de l’Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (Anrac), les troubles sont toujours vivaces. ‘’Les menaces de la stabilité en Casamançe comme dans l’espace Sénégal, de la Gambie, de la Guinée Bissau sont encore là’’, a souligné Ndèye Marie Diédhiou qui prône des réactions réfléchies inclusives tendant à une paix définitive. ‘’ Ces menaces peuvent être cernées, si toutefois, nous nous débarrassons du patriarcat, des inégalités de genre, des structures de pouvoir discriminatoire, des clichés qui ont longtemps impacté le rôle central des femmes dans la résolution et la médiation des conflits dans notre continent’’, a-t-elle confié.

La présidente des femmes pour la paix dans la région Sud fonde son espoir sur la détermination des femmes à aller jusqu’au bout dans ce processus de paix. La réunion de consultation de la résolution 13-25 ouverte à Dakar jusqu’au 19 décembre est une tribune pour examiner le plan stratégique déroulé dans le cadre de la mise en œuvre effective du processus de paix en Afrique avec la femme comme actrice indispensable autour de la table des négociations.