Fellow de la société américaine de physique 2022 : le chef de l'État Macky Sall félicite le Pr Ahmadou Wagué.

L'ancien directeur de l'Institut de technologie appliquée (ITA) de l'UCAD et actuel président de la société africaine de physique a été élu Fellow de la société Américaine de physique pour l'année 2022. Dans un tweet, le chef de l'État Macky Sall, qui estime que "le capital humain a été et restera toujours la plus grande richesse du Sénégal", a tenu à féliciter le Pr Ahmadou Wagué de l'UCAD. Un sacre qui vient après la première place obtenue par l'UCAD en Afrique francophone. "Le Sénégal tient son rang", a conclu Macky Sall.