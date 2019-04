Félicitations, M. le président, pour votre clairvoyance (Mamadou Mamour Diallo, Dolly Macky)

A l'issue de la formation du premier gouvernement dans la cadre de ce quinquennat qui s'ouvre, je loue votre clairvoyance, M. le président de la République.

Vous avez choisi des personnalités de qualité et tenu compte compte d'équilibres fondamentaux.

Les femmes et les jeunes y ont vu leur place accrue. Et les intitulés des départements traduisent les taaches que vous souhaitez accomplir au profit de nos compatriotes.

Ce pragmatisme guide votre choix éclairé de supprimer le poste de Premier ministre pour pouvoir être plus efficace dans la mise en œuvre du programme pour lequel les Sénégalais vous ont renouvelé leur confiance.

Le mouvement Dolly Macky que je dirige est fier de ces premiers actes que vous avez posés et qui autorisent à affirmer que ce quinquennat sera bénéfique pour le Sénégal et les Sénégalais.



Dakar, le 08 avril 2019

Mamadou Mamour Diallo

Président de Dolly Macky