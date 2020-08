Fédération Ivoirienne de football : La candidature de Drogba invalidée

Dans une décision de la Commission électorale parvenue à notre rédaction ce jeudi, la candidature de Didier Drogba à l’élection à la FIF a été invalidée. Sory Diabaté et Idriss Diallo obtiennent le droit de s’affronter le 5 septembre, nous apprend le site en ligne africatopsports.



Ainsi, Didier Drogba n’aura donc pas le droit de se présenter pour l’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. L’ancien buteur de Chelsea ne remplit pas les critères d’éligibilité. Ce sont notamment les parrainages de l’Africa Sport et de l’association des arbitres de football (AMAFCI) qui ont été déclarés irrecevables.



Autre candidature rejetée, celle de Paul Koffi Kouadio. Désormais, seules les candidatures de Sory Diabaté, vice-président sortant et Idriss Diallo, sont éligibles. Toutefois, Paul Kouadio et Didier Drogba ont cinq jours pour faire appel de leur rejet auprès de la Commission de Recours.