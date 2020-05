Faux monnayage : 1300 milliards de FCFA saisis et six personnes arrêtées à Mbao

Saisie record de faux billets au Sénégal, plus précisément à Zac Mbao ou six personnes, tous membres d’un réseau qui s’activait dans le faux monnayage ont été arrêtées le mercredi 13 mai dernier vers 19 heures. La brigade de recherche de Dakar a ainsi mis la main sur deux milliards cinquante millions d’euros (1300 milliards de FCFA). Il s’agit notamment des coupures comprenant trois paquets de 50 millions d’euros, un paquet d’un milliard et un autre de 900 millions. Du matériel de fabrication de faux billets a été également saisi.