Faux et usage de faux : l’imam El Hadji Aziz Ndoye déféré pour escroquerie sur des billets fictifs pour le pèlerinage 2023 de la Mecque.

Chaque année, les musulmans du monde entier se rendent à lLa Mecque. Pour cette année 2023, les pèlerins sénégalais n’étaient pas en reste. Mais se rendre à La Mecque n’est pas une tâche facile, car tous les ans, les voyagistes rencontrent d'énormes problèmes notamment le manque de billets. Et quand on rencontre des escrocs en face qui sont prêts à se mettre plein les poches, le pire se produit. L’imam El Hadji Aziz Ndoye président du Gie « Tech soft » et membre du regroupement national pour le pèlerinage à la Mecque ( Renophus) est dans le pétrin. L’imam Ndoye a été déféré au parquet avant-hier après son arrestation par la Sûreté Urbaine (SU) pour faux et usage de faux et une escroquerie d'une somme avoisinant 100 millions de fcfa à une cheffe d’agence de voyage révèle le journal « Libération » dans ses colonnes.







En effet Fatou Diaw, le chef d’agence de voyage « Africa connections tours » et plaignante dans cette affaire, affirme devant les enquêteurs avoir rencontré l’imam dans un panel du « Renophus ». Toujours dans sa déposition, la plaignante affirme avoir rentré en contact avec l’imam après qu’il a passé une annonce dans le groupe whatsapp de « Renophus », pour proposer des billets pour La Mecque à des prix alléchants, car en ce moment précis les billets se faisait rare. Voulant saisir l’occasion, l’imam El Hadji Aziz Ndoye s’engage à lui vendre des billets au prix de 1.250 million de fcfa l’unité.







C’est ainsi que la chef d’agence de voyage « Africa connections tours » remet un chèque de banque d’un montant de 93,750 millions de fcfa une somme représentant le prix de 75 billets d’avion pour la Mecque. Une décharge avait été signée pour matérialiser l’échange. Quelques jours plus tard, l’imam El Hadji Aziz Ndoye, lui avait envoyé via WhatsApp les billets d’avion. Après vérification, Fatou Diaw s’est rendu compte que les billets étaient des réservations de billets non-valable soutien Libération.



Après avoir été démasqué, l'imam El Hadji Aziz Ndoye, a reconnu devant les enquêteurs l’authenticité fictive des billets et pour sa défense, il avoue être lui-même victime d’escroquerie de la part de ces collaborateurs basés au Brésil.







Ainsi l’imam El Hadji Aziz Ndoye accepta de rendre la totalité de la sommes dûe à Fatou Diaw suite à un compromis. Par la demande de la plaignante, il devait verser dans un premier temps la somme de 71 millions de fcfa en espèces et par chèque dès l’instant la plaignante retire sa plainte. Mais depuis lors, l’imam n’a pas respecté les engagements pris. La deuxième partie de la somme est restée impayée, puisque l’imam avait mis sur la table 63 millions de fcfa. Ainsi sur la totalité des 93,750 millions de fcfa, l’imam devait à Fatou Diaw 30,750 millions de fcfa.







Suite au refus de l’imam de solder le reliquat des 30,750 millions de fcfa, Fatou Diaw convoque à nouveau l’imam El Hadji Aziz Ndoye et exige que ce dernier lui paye son argent. À noter que selon le journal « Liberation », d’autres candidats au pèlerinage à La Mecque 2023 auraient été victimes de ce même cas de figure.