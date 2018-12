Faux billets : Thione Seck jugé devant le tribunal correctionnel

Après trois ans et près de six mois d’instruction, le dossier Thione Seck a été clos. Le juge du deuxième Cabinet a ainsi renvoyé en jugement le leader du Raam Dann et son co-inculpé Alaye Djité devant le tribunal à la faveur de la modification de la loi sur le faux monnayage intervenue en cours d’instruction, indique Enquête.

Pour rappel, Thione Seck a été arrêté, le 27 mai 2015, pour une affaire de faux billets.