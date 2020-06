Faute de mutuelle isolée : La région de Sédhiou ne bénéficie que d'une subvention de 25 millions 200 mille francs cfa du fonds d'appui sectoriel.

Contrairement aux autres régions du Sénégal, Sédhiou n'a pas bénéficié du fonds de financement dans le cadre du programme d'appui sectoriel. Elle a juste été subventionnée à hauteur de 25 millions 200 mille francs cfa. Un fait qui, selon le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, s'explique par l'indisponibilité de mutuelle isolée dans ladite région. "Lorsqu'on nous avons fait le diagnostic l'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de mutuelle isolée à Sédhiou. C'est pourquoi vous n'avez pas pu bénéficier du fonds de financement. La région de Sédhiou n'a pu bénéficier que de subvention. Mais nous sommes dit que c'était l'opportunité de pouvoir accompagner les acteurs à la base à avoir des mécanismes solidaires ", explique t-elle.



Selon Zahra Iyane Thiam, ces 25 millions 200 mille francs cfa sont mis à profit de la région de Sédhiou sous forme de subvention aux acteurs l'économie sociale et solidaire pour leur permettre de faire face aux difficultés économique causées par la pandémie et supporter les charges afférentes au maintien ou à la relance des activités.



Elle s'exprimait dans le cadre de sa tournée nationale du programme d'appui sectoriel tenue dans la région ce lundi 22 juin 2020.