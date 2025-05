Fausse promesse de voyage en Malaisie : une femme arrêtée pour escroquerie et séquestration d’un mineur

Le Commissariat d’arrondissement de Zac Mbao a mis fin à une affaire des plus sordides ce mardi 20 mai 2025, en procédant à l’interpellation d’une femme de nationalité étrangère, poursuivie pour escroquerie et séquestration d’un mineur.



Tout est parti d’une plainte déposée par l’oncle de la victime, un mineur résidant initialement en Gambie. Ce dernier a révélé que son neveu avait été amené au Sénégal sous de fausses promesses de formation et d’un voyage en Malaisie. Une fois sur le territoire sénégalais, la promesse s’est transformée en cauchemar.



Selon les déclarations de la victime, confirmées par son oncle, la mise en cause l’aurait séquestré pendant deux mois, dans une chambre à la cité SAGEF, ne lui servant qu’un seul repas par jour, tout en extorquant de l’argent à ses parents sous prétexte de démarches administratives. Au total, une somme de 2.154.720 F CFA a été soutirée à la famille du jeune garçon.



Ce n’est qu’après une fuite réussie que le mineur a pu contacter sa famille et alerter sur sa situation. Alertée, la police a aussitôt organisé une opération qui a permis d’interpeller la suspecte à son domicile.



Placée en garde à vue, elle a reconnu les faits et admis avoir orchestré tout le stratagème, depuis la promesse de voyage jusqu’à la réception des fonds.



Le Procureur a été saisi et l’enquête se poursuit pour déterminer si d’autres victimes ont pu être piégées par cette escroquerie bien ficelée.