Fatoumata Niang Ba sur la sortie de Adama Gaye contre le président Macky Sall : « Rien ne justifie qu'on puisse tenir des propos aussi désobligeants contre une personne, à fortiori un Président qui est une institution de la République »

La volée de bois vert contre le journaliste Adama Gaye continue de plus belle.

Cette fois-ci, c'est la Présidente de l'UDES/R, Fatoumata Niang Ba, qui est montée au créneau pour dénoncer ce qu'elle considère comme un abus de la liberté d'expression. « Rien ne justifie qu'on puisse tenir des propos aussi désobligeants contre une personne, à fortiori un Président de la République qui est une institution de la République. Quand l'insulte devient un moyen d'expression, c'est qu'il y'a une malheureuse confusion entre liberté d'expression et l'abus de celle-ci », s'est-elle offusquée.

La responsable politique de Grand-Yoff ne s'est pas arrêtée en si bon chemin : pour elle, les diatribes insultantes du journaliste Adama Gaye n'honorent pas sa profession.

« Il est vrai que nos lois en vigueur consacrent la liberté d'exprimer librement ses opinions, mais il va de soi qu'il ne saurait s'agir d'une liberté sans encadrement. J'invite donc M. Gaye à plus de tenue et de retenue. En tout état de cause, la justice restera ferme contre ce genre d'agissements qui sont en porte à faux avec nos valeurs et l'idéal démocratique », tranche-t-elle.