Fatoumata Niang Ba à Ousmane Sonko : « C’est être nihiliste que de critiquer la pertinence du dialogue national »

La sortie au vitriol d’Ousmane Sonko qui s’est attaqué frontalement au Président Macky Sall, lors d’une conférence de presse, en date du mercredi 29 mai, n’est pas du goût de Fatoumata Niang Ba. Fustigeant les propos du leader du Pastef qui a qualifié de « simulacre » de dialogue, le dialogue national lancé mardi par le chef de l’État, cette alliée du Président Macky Sall n’a pas du tout été tendre avec le leader de Pastef.





« C’est adopter une démarche nihiliste et faire preuve de mauvaise foi que de nier la pertinence du dialogue lancé par le Président de la République. Cette manie de tirer sur tout ce qui bouge est la fois contre productive et insensée », a-t-elle laissée entendre.

Et la Présidente de l’UDES/R de continuer : « En homme de consensus, le Président de la République accorde une place importante à la gestion participative de la chose publique, gage de tout développement. C’est d’ailleurs le lieu de le féliciter pour cette belle initiative qui lui a valu d’être cité en exemple par ses pairs ».





Pour conclure, Fatoumata Niang Ba, s’est félicitée du choix porté sur le doyen Famara Ibrahima Sagna à la tête du Comité de pilotage du dialogue national.



« Je considère que ce dialogue est d’autant plus crédible que le Président Macky Sall a porté son dévolu sur une personnalité neutre en la personne du doyen Famara Ibrahima Sagna. P lusieurs fois ministre, ancien président du Conseil économique et social, baron du Ps d’Abdou Diouf, l’homme peut se targuer d’une grande expérience et d’une impartialité au-delà des clivages politiques », a-t-elle déclaré.