Fatoumata Niang Ba : « Les bonnes perspectives économiques du Sénégal confirmées par le FMI démontrent que le Président Sall est sur la bonne voie… »

Alors que le débat sur une mauvaise passe économique du pays est entretenu, par certains activistes et membres de l’opposition, Fatoumata Niang Ba, patronne de l’UDES/R, est montée au créneau pour, dit-elle, « rabattre le caquet aux oiseaux de mauvaise augure ».







Selon elle, « le Président Macky SALL est sur la bonne voie et notre économie se porte bien comme en témoignent les conclusions du FMI qui attestent que le Sénégal bénéficie de perspectives économiques favorables à moyen terme, avec une croissance qui devrait passer de 6 % en 2019 à 7 % en 2020-21. Mieux encore, notre croissance tirée par l’investissement privé devrait connaître un nouvel élan avec le début de la production commerciale des hydrocarbures en 2022 ».







Et cette inconditionnelle du Président Macky Sall d’ajouter, « Il est heureux que la mission du FMI et les autorités sénégalaises se soient sont accordées sur un ensemble de politiques macroéconomiques et des réformes structurelles susceptibles de favoriser l’approbation d’un nouveau programme au titre de l’ICPE. Le programme accompagnera la mise en œuvre de la seconde phase du plan Sénégal émergent, et vise notamment à atteindre une croissance soutenue et inclusive, tirée principalement par le secteur privé, à renforcer la stabilité macroéconomique par le maintien de la viabilité des finances publiques et la gestion prudente de la dette ».







« Il est attendu à travers ce programme ambitieux, l’instauration d’une gestion soutenable et transparente des récentes découvertes d’hydrocarbures. Cela témoigne encore, si besoin est, du dynamisme de l’économie sénégalaise grâce à la vision clairvoyante du Président Macky Sall », conclut-elle.