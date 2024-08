Fatou Sow Kane, DG Expresso : « Les opérateurs sont toujours à l’écoute des consommateurs... »

Portant la voix des opérateurs télécoms, Fatou Sow Kane, par ailleurs directrice générale de Expresso Sénégal, a délivré ce matin, le message en marge de ces journées de concertations sur la régulation des communications électroniques. Une démarche inclusive de l’Artp qu’elle a saluée à travers l’organisation de ces journées. Une politique d’aménagement numérique sur le territoire national, dans le but de répondre aux exigences de l’équité sociale et territoriale pour éviter toute discrimination.Au vu des ambitions des opérateurs télécoms, de développer leurs infrastructures techniques pour asseoir une souveraineté numérique, il sera important de réfléchir à un allègement de certaines préoccupations du secteur, notamment la réduction des délais d’autorisation d’installation de la fibre optique, l’accès aux sites avec les collectivités locales, l’accès à des sites afin de participer à la digitalisation, le partage des infrastructures entre autres. Nous recommandons une profonde réflexion pour la régulation. Une évolution de la régulation va faciliter la commercialisation dans un environnement plus favorable à tous les acteurs de l’écosystème.