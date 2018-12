Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, invitée d’honneur du Forum international sur l’avenir de l’Education

Un autre soutien de taille se rajoute à la longue liste des invités prestigieux du Forum International sur l'Avenir de l'Education organisé par Amy Sarr Fall, directrice d’Intelligences Magazine, ce Mardi 11 Décembre 2018 au Palais des Congrès de Paris. Il s'agit de Fatma Samoura, première femme à être nommée au poste de Secrétaire Générale de la Fifa, considérée comme l’une des femmes les plus influentes au monde,qui a décidé d'adhérer à l'initiative de sa jeune compatriote.

Perçue comme une véritable incarnation du leadership féminin, Madame Samoura est très engagée dans l'éducation des filles.

Outre Fatma Samoura, on peut citer parmi les autres illustres personnalités attendues au Forum International sur l’Avenir de l'Éducation, Georges Haddad, Président de la prestigieuse université de la Sorbonne, Jean Paul Vermès, Président de HEC Paris, Audrey Pulvar. Le comité scientifique du GE7 constitué de plus de 20 nationalités est présidé par le Professeur Bachir Diagne.