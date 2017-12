Fatma Samoura, Ahmad Ahmad et Nafissatou Thiam, lauréats 2017 du "Allafrica Sports Media Awards’

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad et la Sénégalaise Fatma Samoura, secrétaire général de la FIFA, la Fédération internationale de football, ont été désignés lauréats 2017 du "Allafrica Sports Media Awards’’, annonce un communiqué.



M. Ahmad et Mme Samoura partagent cette distinction avec l’athlète belge d’origine sénégalaise, Nafissatou Thiam.





Les responsables de ce groupe le choix porté sur le président de la CAF par "sa brillante élection face à son challenger camerounais Issa Hayatou en mars 2017".



Ils invoquent surtout "les nombreuses initiatives déjà menées depuis son arrivée à la tête de la CAF notamment la réforme des compétitions majeures, l’organisation du symposium de Rabat et celui prévu de Marrakech sur le football féminin".



S’y ajoutent, selon le communiqué, ’’l’association des légendes africaines du football dans sa gestion sur le continent et l’importante aide financière accordée aux pays africains qualifiés pour la prochaine coupe du monde 2018".



La CAF a décidé en novembre dernier d’accorder 500.000 dollars, plus de 270 millions de francs CFA, à chacun de ses cinq représentants du continent africain à la prochaine Coupe du monde prévue du 14 juin au 15 juillet prochain en Russie.



La Sénégalaise Fatma Samoura, lauréate du prix "Pride of Africa", a pour sa part été primée pour sa contribution au développement du football en Afrique et "partout dans le monde", rapporte le communiqué.



"La première femme et Africaine secrétaire générale de la FIFA est une digne représentante de l’Afrique dont elle est la première ambassadrice dans le monde du football", fait-on valoir de même source.



L’athlète belge d’origine sénégalaise Nafissatou Thiam, déjà élue athlète de l’année 2017 par l’IAAF, la Fédération internationale d’athlétisme, a été également primée pour son parcours et ses résultats.



Elle a notamment remporté cette année la médaille d’or à l’heptathlon (épreuve combinées de 8 disciplines) aux championnats du monde Londres, après avoir remporté la même médaille aux Jeux olympiques de Rio (Brésil).



Les "Allafrica Sports Media Awards’’, du nom du groupe de média du même nom, basé à Washington, bénéficie du soutien "de nombreuses associations de journalistes sportifs et de nombreux médias du continent (...)’’.



Ils récompensent les personnalités africaines sportives qui se sont les plus distinguées chaque année.



Allafrica compte près de sept bureaux en Afrique dont celui de Dakar, la capitale sénégalaise.